İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    ABŞ-nin ticarət nümayəndəsi: Vaşinqton və Pekin arasında münasibətlərdə problemlər qalmaqdadır

    Digər ölkələr
    • 31 oktyabr, 2025
    • 04:09
    ABŞ-nin ticarət nümayəndəsi: Vaşinqton və Pekin arasında münasibətlərdə problemlər qalmaqdadır

    ABŞ-nin ticarət danışıqlarındakı nümayəndəsi Ceymison Qrir "Fox Business" telekanalına verdiyi müsahibədə bildirib ki, ABŞ və Çin arasındakı münasibətlərdə bütün problemlər hələ də tam həll olunmayıb.

    "Report"un məlumatına görə, Qrir bu fikirləri ABŞ Prezidenti Donald Tramp ilə Çin Xalq Respublikasının Sədri Si Cinpin arasında keçirilən görüşü şərh edərkən səsləndirib.

    "Bu günə qədər ABŞ və Çin arasındakı münasibətlərdə bütün problemləri həll edə bilməmişik. Hələ də ABŞ şirkətlərinin Çində fəaliyyəti və ya orada iş qurmaq cəhdləri ilə bağlı bir çox açıq suallar qalır", - deyə o vurğulayıb.

    Qririn sözlərinə görə, ABŞ administrasiyası, ilk növbədə, nadir torpaq metallarının tədarükünün bərpasına, Pekinin Amerika kənd təsərrüfatı məhsullarını almasını təmin etməyə və Çinlə birlikdə fentanil qaçaqmalçılığı probleminin həllində əməkdaşlığa çalışıb. "Və biz bütün bunların öhdəsindən gəldik", - deyə ticarət nümayəndəsi qeyd edib.

    Çin ABŞ ticarət
    Торгпред США: В отношениях Вашингтона и Пекина сохраняются проблемы

    Son xəbərlər

    04:09

    ABŞ-nin ticarət nümayəndəsi: Vaşinqton və Pekin arasında münasibətlərdə problemlər qalmaqdadır

    Digər ölkələr
    03:37

    Çin ABŞ-dən Tayvana silah satışını dayandırmağı tələb edib

    Digər ölkələr
    03:08

    Yunanıstanda futbol klubunun prezidentinin qətlində şübhəli bilinən iki nəfər həbs edilib

    Digər ölkələr
    02:39

    Türkiyədə İŞİD-lə əlaqədə şübhəli bilinən 23 nəfər saxlanılıb

    Region
    02:21

    Nyu-York ştatında şatdaun səbəbindən fövqəladə vəziyyət elan edilib

    Digər ölkələr
    01:43

    Alimlər "3I/ATLAS" ulduzlararası obyektinin rəngində dəyişiklik qeydə alıblar

    Elm və təhsil
    01:13

    Fransa KDR-ə 1,5 milyard avro yardım ayıracağını açıqlayıb

    Digər ölkələr
    00:42

    "Axios"un jurnalisti: ABŞ Türkiyə qoşunlarının Qəzza missiyasında iştirak etməsini istəyir

    Digər ölkələr
    00:08

    Əfqanıstanla Pakistan arasında noyabrın 6-da İstanbulda yeni görüş keçiriləcək

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti