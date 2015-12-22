Торговый оборот Израиля с арабскими странами составил полмиллиарда долларов

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ За 11 месяцев 2015 года торговый оборот между Израилем и арабскими государствами составил более полмиллиарда долларов.

Как сообщает Report, информацию распространили израильские СМИ. Из них 386 миллионов долларов приходятся на долю Иордании, 121 миллион долларов – на долю Египта. Морокко заняло третье место с 31,7 миллиона долларов. Рост израильско-марокканского торгового оборота по сравнению с аналогичным периодом 2014 года составил 140%. На четвертом месте – Мавритания с торговым оборотом в 4,3 миллиона долларов.