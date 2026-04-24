Томми Пиготт стал спикером Госдепартамента США
- 24 апреля, 2026
- 19:13
Госдепартамент США объявил о назначении Томаса (Томми) Пиготта официальным представителем ведомства.
Как сообщает Report, в обязанности нового пресс-секретаря войдет взаимодействие с медиа, а также участие в формировании коммуникационной стратегии и ключевых сообщений.
Пиготт работает в Госдепартаменте и администрации Дональда Трампа с января 2025 года, ранее занимал пост первого заместителя официального представителя. Он также работал в избирательном штабе Трампа в 2024 году.
