Томми Пиготт стал спикером Госдепартамента США

Госдепартамент США объявил о назначении Томаса (Томми) Пиготта официальным представителем ведомства.

Как сообщает Report, в обязанности нового пресс-секретаря войдет взаимодействие с медиа, а также участие в формировании коммуникационной стратегии и ключевых сообщений.

Пиготт работает в Госдепартаменте и администрации Дональда Трампа с января 2025 года, ранее занимал пост первого заместителя официального представителя. Он также работал в избирательном штабе Трампа в 2024 году.