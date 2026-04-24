    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    Томми Пиготт стал спикером Госдепартамента США

    Томми Пиготт стал спикером Госдепартамента США

    Госдепартамент США объявил о назначении Томаса (Томми) Пиготта официальным представителем ведомства.

    Как сообщает Report, в обязанности нового пресс-секретаря войдет взаимодействие с медиа, а также участие в формировании коммуникационной стратегии и ключевых сообщений.

    Пиготт работает в Госдепартаменте и администрации Дональда Трампа с января 2025 года, ранее занимал пост первого заместителя официального представителя. Он также работал в избирательном штабе Трампа в 2024 году.

    Томас Томми Пиготт Госдеп США Дональд Трамп Новое назначение
    Tommi Piqott ABŞ Dövlət Departamentinin sözçüsü vəzifəsinə təyin edilib

