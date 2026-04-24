    Tommi Piqott ABŞ Dövlət Departamentinin sözçüsü vəzifəsinə təyin edilib

    ABŞ Dövlət Departamenti Tomas (Tommi) Piqottun qurumun rəsmi nümayəndəsi təyin olunduğunu elan edib.

    "Report" xəbər verir ki, yeni mətbuat katibinin vəzifələrinə media ilə qarşılıqlı əlaqə, eləcə də kommunikasiya strategiyasının və əsas mesajların formalaşdırılmasında iştirak daxil olacaq.

    Piqott 2025-ci ilin yanvarından Dövlət Departamentində və Tramp administrasiyasında fəaliyyət göstərir, bundan əvvəl rəsmi nümayəndənin birinci müavini postunu tutub. O, həmçinin 2024-cü ildə Donald Trampın seçki qərargahında işləyib.

    Томми Пиготт стал спикером Госдепартамента США

