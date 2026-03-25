    Томас Динанно: США продолжают оказывать колоссальную поддержку Украине

    США продолжают предоставлять колоссальные объемы ресурсов и помощи Украине.

    Как передает Report, об этом заявил заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас ДиНанно на заседании американского Конгресса.

    "США продолжают предоставлять огромный объем ресурсов и поддержки Украине. Я лишь несколько недель назад встретился с украинским послом, чтобы удостовериться, что все имеющиеся программы продолжают реализовывать", - отметил он.

    Динанно подчеркнул, что Вашингтонская администрация, безусловно, продолжает активно поддерживать инициативу PURL, в рамках которой союзники по НАТО выкупают вооружения для Украины из американских запасов.

    Томас ДиНанно Североатлантический альянс (НАТО) Госдепартамент США программа PURL
