Томас Динанно: США продолжают оказывать колоссальную поддержку Украине

США продолжают предоставлять колоссальные объемы ресурсов и помощи Украине.

Как передает Report, об этом заявил заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас ДиНанно на заседании американского Конгресса.

"США продолжают предоставлять огромный объем ресурсов и поддержки Украине. Я лишь несколько недель назад встретился с украинским послом, чтобы удостовериться, что все имеющиеся программы продолжают реализовывать", - отметил он.

Динанно подчеркнул, что Вашингтонская администрация, безусловно, продолжает активно поддерживать инициативу PURL, в рамках которой союзники по НАТО выкупают вооружения для Украины из американских запасов.