    Tomas Dinanno: ABŞ Ukraynaya böyük dəstək verməyə davam edir

    ABŞ Ukraynaya böyük miqdarda resurs və dəstək verməyə davam edir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Dövlət Katibinin silahlara nəzarət və neynəlxalq təhlükəsizlik üzrə müavini Tomas Dinanno Konqresinin iclasında bildirib.

    "Amerika Birləşmiş Ştatları Ukraynaya böyük miqdarda resurs və dəstək verməyə davam edir. Mövcud proqramların həyata keçirilməsinə davam etdiyinə əmin olmaq üçün bir neçə həftə əvvəl Ukrayna səfiri ilə görüşdüm", - deyə o qeyd edib.

    Dinanno vurğulayıb ki, Vaşinqton administrasiyası, şübhəsiz ki, NATO müttəfiqlərinin Ukrayna üçün Amerika ehtiyatlarından silah aldığı PURL təşəbbüsünü fəal şəkildə dəstəkləməyə davam edir.

    Томас Динанно: США продолжают оказывать колоссальную поддержку Украине

    Son xəbərlər

    22:46

    ABŞ İranı hədələyib

    Digər ölkələr
    22:35

    Tomas Dinanno: ABŞ Ukraynaya böyük dəstək verməyə davam edir

    Digər ölkələr
    22:18

    İran ABŞ-nin sülh danışıqları ilə bağlı təklifinə rəsmi cavab verməyib

    Digər ölkələr
    22:03

    Azərbaycanın U-19 millisi seçmə mərhələyə məğlubiyyətlə start verib

    Futbol
    21:55

    Trampın Çinə səfərinin vaxtı məlum olub

    Digər ölkələr
    21:44

    Aİ və Çin Ukrayna, İran və Tayvanla bağlı hərbi məsləhətləşmələr aparıb

    Digər ölkələr
    21:27
    Video

    Biləsuvarda yol qəzasında xəsarət alanların səhhəti məlum olub - YENİLƏNİB

    Hadisə
    21:13

    Tasnim: İran Babül-Məndəb boğazı üçün real təhlükə yarada bilər

    Region
    20:51

    İsrailin Livana hücumları nəticəsində ölənlərin sayı 1100 nəfərə yaxınlaşır

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti