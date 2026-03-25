Tomas Dinanno: ABŞ Ukraynaya böyük dəstək verməyə davam edir
Digər ölkələr
- 25 mart, 2026
- 22:35
ABŞ Ukraynaya böyük miqdarda resurs və dəstək verməyə davam edir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Dövlət Katibinin silahlara nəzarət və neynəlxalq təhlükəsizlik üzrə müavini Tomas Dinanno Konqresinin iclasında bildirib.
"Amerika Birləşmiş Ştatları Ukraynaya böyük miqdarda resurs və dəstək verməyə davam edir. Mövcud proqramların həyata keçirilməsinə davam etdiyinə əmin olmaq üçün bir neçə həftə əvvəl Ukrayna səfiri ilə görüşdüm", - deyə o qeyd edib.
Dinanno vurğulayıb ki, Vaşinqton administrasiyası, şübhəsiz ki, NATO müttəfiqlərinin Ukrayna üçün Amerika ehtiyatlarından silah aldığı PURL təşəbbüsünü fəal şəkildə dəstəkləməyə davam edir.
22:46
ABŞ İranı hədələyibDigər ölkələr
22:35
Tomas Dinanno: ABŞ Ukraynaya böyük dəstək verməyə davam edirDigər ölkələr
22:18
İran ABŞ-nin sülh danışıqları ilə bağlı təklifinə rəsmi cavab verməyibDigər ölkələr
22:03
Azərbaycanın U-19 millisi seçmə mərhələyə məğlubiyyətlə start veribFutbol
21:55
Trampın Çinə səfərinin vaxtı məlum olubDigər ölkələr
21:44
Aİ və Çin Ukrayna, İran və Tayvanla bağlı hərbi məsləhətləşmələr aparıbDigər ölkələr
21:27
Video
Biləsuvarda yol qəzasında xəsarət alanların səhhəti məlum olub - YENİLƏNİBHadisə
21:13
Tasnim: İran Babül-Məndəb boğazı üçün real təhlükə yarada bilərRegion
20:51