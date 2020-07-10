Токио обновил рекорд по приросту заражения COVID-19

Сейчас 36 пациентов остаются в тяжелом состоянии в палатах интенсивной терапии

Более 240 новых случаев заражения коронавирусом было выявлено в Токио за прошедшие сутки.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу объявили столичные власти. Отмечается, что более точная статистика будет обнародована в ближайшее время.

Таким образом японская столица обновила рекорд по приросту числа новых выявленных случаев. Предыдущая рекордная отметка была достигнута в четверг, когда за сутки в Токио было зафиксировано 224 новых случаев инфицирования. Подавляющее большинство новых заражений в Токио приходится на людей в возрасте от 20 до 40 лет, ведущих активную ночную жизнь.

Общее количество инфицированных коронавирусом в Японии, включая пассажиров и экипаж круизного лайнера Diamond Princess, превысило 21 тыс. Число летальных исходов составляет 995. Всего в стране выздоровели порядка 18 тыс. человек. 36 пациентов остаются в тяжелом состоянии в палатах интенсивной терапии.