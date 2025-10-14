Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку

    Токаев: Нужно изменить 40 статей конституции для парламентской реформы

    Другие страны
    • 14 октября, 2025
    • 12:21
    Токаев: Нужно изменить 40 статей конституции для парламентской реформы

    Для проведения парламентской реформы в Казахстане необходимо внести изменения в 40 статей конституции страны.

    Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе первого заседания рабочей группы по парламентской реформы.

    "Изменения затронут около 40 статей основного закона. После этого необходимо привести в соответствие как минимум 10 конституционных законов и более 50 кодексов и законов. Этот процесс, по сути, сравним с принятием новой конституции. Очевидно, что выполнить весь этот объем работы одномоментно невозможно. Требуется тщательная подготовка", - отметил он.

    По его словам, реформа напрямую затрагивает судьбу страны, переход к однопалатному парламенту соответствует международным тенденциям.

    "Важно продолжать стратегию кардинальной модернизации нашего государства, руководствуясь концепцией "сильный президент – влиятельный парламент – подотчетное правительство". Таким образом, президентская система правления сохранит свою актуальность в нашей стране", - сказал Токаев.

    Касым-Жомарт Токаев парламентская реформа конституция Казахстан

    Последние новости

    12:39

    Мамед Мусаев: Почти 9% предприятий Азербайджана работают в строительном секторе

    Бизнес
    12:30

    Участие президента Ильхама Алиева в Саммите мира - важное историческое событие - МНЕНИЕ

    Внешняя политика
    12:23

    Ашурбейли: Кулинарный чемпионат Кубок Карабаха нацелен на популяризацию карабахской кухни

    Бизнес
    12:21

    Токаев: Нужно изменить 40 статей конституции для парламентской реформы

    Другие страны
    12:14
    Фото

    В ходжалинское село Тезебина отправилась очередная группа переселенцев

    Внутренняя политика
    12:07

    В Азербайджане жертвенное мясо из Саудовской Аравии роздано около 9 тыс. человек

    Социальная защита
    12:05

    Садиг Алиев: На освобожденных территориях применяются льготы и механизмы стимулирования для профподготовки

    Социальная защита
    12:02

    В Баку бригада скорой помощи приняла роды на дому

    Здоровье
    12:02

    Улькер Саттарова: Позиции азербайджанских вузов в мировых рейтингах улучшаются

    Наука и образование
    Лента новостей