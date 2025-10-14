Токаев: Нужно изменить 40 статей конституции для парламентской реформы

Для проведения парламентской реформы в Казахстане необходимо внести изменения в 40 статей конституции страны.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе первого заседания рабочей группы по парламентской реформы.

"Изменения затронут около 40 статей основного закона. После этого необходимо привести в соответствие как минимум 10 конституционных законов и более 50 кодексов и законов. Этот процесс, по сути, сравним с принятием новой конституции. Очевидно, что выполнить весь этот объем работы одномоментно невозможно. Требуется тщательная подготовка", - отметил он.

По его словам, реформа напрямую затрагивает судьбу страны, переход к однопалатному парламенту соответствует международным тенденциям.

"Важно продолжать стратегию кардинальной модернизации нашего государства, руководствуясь концепцией "сильный президент – влиятельный парламент – подотчетное правительство". Таким образом, президентская система правления сохранит свою актуальность в нашей стране", - сказал Токаев.