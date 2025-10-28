Токаев и Стубб заявили о поддержке развития ТМТМ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и его финский коллега Александр Стубб выразили поддержку развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ).

Как передает казахстанское бюро Report, об этом сообщает Акорда со ссылкой на заявление лидеров.

Токаев и Стубб подчеркнули ключевую роль Казахстана в развитии ТМТМ, признав растущее значение маршрута и охарактеризовав его как надежный и эффективный.

Лидеры государств также заявили о поддержке развития европейской стратегии направленной на развитие глобальных связей через инвестиции в инфраструктуру в сферах цифровых технологий, энергетики и транспорта.

Стороны выразили поддержку реализации проекта Европейского союза "Global Gateway" и важность скорейшего достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в Украине.