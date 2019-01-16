Times: ЕС рассматривает планы отложить Brexit до 2020 года

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Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Евросоюз рассматривает возможность отложить выход Великобритании из сообщества до 2020 года.
Как передает Report, об этом пишет The Times.
По информации издания, это стало возможным после того, как ФРГ и Франция заявили о готовности продлить срок переговоров в связи с политическим кризисом в Лондоне.
Накануне британский парламент проголосовал против согласованной с Брюсселем сделки по выходу из ЕС. В поддержку документа высказались 202 представителя палаты общин, против — 432.
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