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    Times: ЕС рассматривает планы отложить Brexit до 2020 года

    Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Евросоюз рассматривает возможность отложить выход Великобритании из сообщества до 2020 года.

    Как передает Report, об этом пишет The Times.

    По информации издания, это стало возможным после того, как ФРГ и Франция заявили о готовности продлить срок переговоров в связи с политическим кризисом в Лондоне.

    Накануне британский парламент проголосовал против согласованной с Брюсселем сделки по выходу из ЕС. В поддержку документа высказались 202 представителя палаты общин, против — 432.

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