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    Тиллерсон: США останутся в Сирии до окончательного разгрома ИГ

    ИГ уже одной ногой в могиле, и наше военное присутствие до тех пор, пока оно не будет окончательно разгромлено© Foto: AFP

    Баку. 18 января. REPORT.AZ/ США сохранят присутствие в Сирии до окончательного разгрома террористической группировки ИГ.

    Как передает Report об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

    "США сохранят военное присутствие в Сирии, сосредоточенное на том, чтобы ИГ не появилось вновь. Наше присутствие будет основано на определенных условиях", - сказал Тиллерсон, выступая в Стэнфордском университете в Калифорнии. Трансляцию выступления вел сайт госдепартамента.

    "ИГ уже одной ногой в могиле, и наше военное присутствие до тех пор, пока оно не будет окончательно разгромлено, обеспечит, что оно окажется там и другой ногой", - добавил Тиллерсон.

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