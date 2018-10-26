The Washington Post сообщила о намерении Трампа закрыть южную границу США

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Белый дом рассматривает возможность закрыть южную границу США для мигрантов из стран Латинской Америки при помощи специального указа президента Дональда Трампа.

Как пишет газета The Washington Post, ссылаясь на представителей администрации, данная мера обсуждается в качестве одного из способов остановить караван мигрантов, который направляется из Центральной Америки к границе США с Мексикой, сообщает Report.

По информации журналистов, Трамп может воспользоваться теми же президентскими полномочиями, которые задействовал в 2017 году, запретив въезд в страну гражданам мусульманских стран.

Ранее сообщалось, что США ограничат или прекратят помощь таким беднейшим странам Центральной Америки, как Гондурас, Гватемала и Сальвадор из-за большого количества нелегальных мигрантов, которые приезжают оттуда.