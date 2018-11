Трамп: США прекратят помощь Гондурасу, Гватемале и Сальвадору из-за мигрантов

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ США ограничат или прекратят помощь таким беднейшим странам Центральной Америки, как Гондурас, Гватемала и Сальвадор из-за большого количества нелегальных мигрантов, которые приезжают оттуда.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом написал американский президент Дональд Трамп в Twitter.

"Гватемала, Гондурас и Сальвадор не смогли остановить людей, покидающих свои страны и незаконно прибывающих в США. Теперь мы будем прекращать или существенно сокращать большую помощь, которую (США) обычно предоставляли им", - говорится в сообщении президента.

Guatemala, Honduras and El Salvador were not able to do the job of stopping people from leaving their country and coming illegally to the U.S. We will now begin cutting off, or substantially reducing, the massive foreign aid routinely given to them.