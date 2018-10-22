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    Трамп: США прекратят помощь Гондурасу, Гватемале и Сальвадору из-за мигрантов

    Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ США ограничат или прекратят помощь таким беднейшим странам Центральной Америки, как Гондурас, Гватемала и Сальвадор из-за большого количества нелегальных мигрантов, которые приезжают оттуда.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом написал американский президент Дональд Трамп в Twitter.

    "Гватемала, Гондурас и Сальвадор не смогли остановить людей, покидающих свои страны и незаконно прибывающих в США. Теперь мы будем прекращать или существенно сокращать большую помощь, которую (США) обычно предоставляли им", - говорится в сообщении президента.

    Поводом для новых заявлений президента США стала ситуация с караваном беженцев из Гондураса, которые пытаются попасть в Соединенные Штаты. Караван гондурасских мигрантов находится на границе Мексики с Гватемалой. В нем, по оценке президента Гватемалы Джимми Моралеса, собрались 4,5-5 тысячи человек. Часть из них 19 октября предприняла попытку насильно прорваться через кордоны на границе. Ранения получили несколько мексиканских полицейских.

    Трамп уже заявил, что поручил пограничникам и военным расценивать эту ситуацию как чрезвычайную.

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