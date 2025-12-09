Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    The Times: В Европе огласят решение по конфискации активов РФ в ближайшие дни

    • 09 декабря, 2025
    • 04:22
    The Times: В Европе огласят решение по конфискации активов РФ в ближайшие дни

    Европейские страны объявят о достижении договоренности по экспроприации суверенных активов РФ в течение текущей или следующей недели.

    Как передает Report, об этом сообщила британская газета The Times со ссылкой на правительственные источники.

    По их словам, данный вопрос обсуждался на встрече премьер-министра Великобритании Кира Стармера, президента Франции Эмманюэля Макрона, канцлера ФРГ Фридриха Мерца и украинского лидера Владимира Зеленского в Лондоне 8 декабря. Согласно данным издания, "сделка очень близка".

    Газета утверждает, что договоренность будет предусматривать выделение Киеву 100 млрд фунтов ($133 млрд) за счет замороженных активов РФ. Эти средства пойдут либо на оказание военной помощи, либо на восстановление Украины. Уточняется, что Лондон передаст активы, эквивалентные 8 млрд фунтов ($10,6 млрд).

    Еврокомиссия надеется добиться от стран Евросоюза на саммите 18-19 декабря решения об экcпроприации 210 млрд евро российских активов, из которых 185 млрд блокированы на площадке Euroclear в Бельгии.

    KİV: Avropa ölkələri Rusiya aktivlərinin müsadirəsi ilə bağlı razılığa gəlib
    Elvis

