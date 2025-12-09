KİV: Avropa ölkələri Rusiya aktivlərinin müsadirəsi ilə bağlı razılığa gəlib
- 09 dekabr, 2025
- 04:28
Avropa ölkələri Rusiya aktivlərinin müsadirə edilməsi ilə bağlı razılığa gəldiklərini bu həftə və ya gələn həftə elan edəcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Britaniyanın "The Times" qəzeti hökumət mənbələrinə istinadən məlumat yayıb.
Mənbələrin sözlərinə görə, bu məsələ dekabrın 8-də Londonda Böyük Britaniyanın Baş naziri Kir Starmer, Fransa Prezidenti Emmanuel Makron, Almaniya Kansleri Fridrix Merts və Volodimir Zelenskinin görüşündə müzakirə edilib. Nəşrin məlumatına görə, razılaşma çox yaxındır.
Qəzet iddia edib ki, razılaşma dondurulmuş Rusiya aktivləri hesabına Kiyevə 133 milyard dollar ayrılmasını nəzərdə tutur. Bu vəsaitlər ya hərbi yardım, ya da Ukraynanın bərpası üçün istifadə olunacaq. Dəqiqləşdirilir ki, London 10,6 milyard dollar bərabər olan aktivləri təhvil verəcək.
Avropa Komissiyası dekabrın 18-19-da keçiriləcək sammitdə Avropa İttifaqı ölkələrindən 210 milyard avro həcmində Rusiya aktivlərinin müsadirə edilməsi barədə qərar qəbul etməyə ümid edir.