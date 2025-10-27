Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Другие страны
    • 27 октября, 2025
    • 02:46
    The Times: Британские спецслужбы испытывают проблемы с взаимной коммуникацией

    Спецслужбы Великобритании испытывают сложности с взаимной коммуникацией и координацией действий.

    Как передает Report, об этом говорится в докладе, который попал в распоряжение газеты The Times.

    По ее информации, документ был подготовлен еще в 2023 году бывшим советником британского премьер-министра Ником Тимоти, однако понадобилось два года, чтобы добиться возможности опубликовать выдержки из него. Как отмечается в докладе, службы контрразведки МИ-5, внешней разведки МИ-6 и Центр правительственной связи (Government Communications Headquarters, GCHQ), отвечающий за радиоэлектронную разведку, демонстрируют "низкий уровень сотрудничества" и "разрозненную" систему подотчетности.

    Как сообщил изданию один из источников, споры между различными спецслужбами часто приводят к безвыходным ситуациям. По его словам, в условиях, когда МИД королевства представляет позицию МИ-6, а МВД - позицию МИ-5, "если только премьер-министр не склонит чашу весов, ситуация зайдет в тупик, это полный кошмар".

    В качестве примера The Times приводит дебаты в Великобритании по поводу признания иранского Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС) террористической организацией. Как отмечается в статье, подобный шаг поддерживался службой контрразведки, но против него выступала служба внешней разведки, опасаясь негативных дипломатических последствий. В итоге вторая точка зрения пока преобладает.

    В докладе содержится рекомендация учредить должность министра по вопросам безопасности, который стал бы координирующим звеном между упомянутыми спецслужбами. Функции же обеспечения национальной безопасности рекомендуется передать из ведомства Скотленд-Ярда Национальному агентству по борьбе с преступностью (National Crime Agency, NCA).

