İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    "The Times": Britaniya kəşfiyyat orqanları koordinasiya ilə bağlı çətinliklər yaşayır

    Digər ölkələr
    • 27 oktyabr, 2025
    • 04:13
    The Times: Britaniya kəşfiyyat orqanları koordinasiya ilə bağlı çətinliklər yaşayır

    Böyük Britaniyanın kəşfiyyat orqanları ünsiyyət və koordinasiya ilə bağlı çətinliklər yaşayır.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə "The Times"ın əldə etdiyi hesabatda deyilir.

    Qəzetin yazdığına görə, sənəd hələ 2023-cü ildə Böyük Britaniyanın baş nazirinin keçmiş müşaviri Nik Timoti tərəfindən hazırlanıb, lakin ondan çıxarışların dərci üçün icazə almaq iki il çəkib.

    Hesabatda qeyd edilib ki, MI5, əks-kəşfiyyat agentliyi, MI6 və elektron kəşfiyyata cavabdeh olan Hökumət Rabitə Qərargahı aşağı səviyyədə əməkdaşlıq və parçalanmış hesabatlılıq sistemi nümayiş etdirir.

    Bir mənbənin nəşrə verdiyi məlumata görə, müxtəlif kəşfiyyat orqanları arasında mübahisələr çox vaxt dalana dirənir.

    Onun sözlərinə görə, Böyük Britaniya Xarici İşlər Nazirliyinin Mİ6-nın, Daxili İşlər Nazirliyinin isə Mİ5-in mövqeyini təmsil etdiyi bir vəziyyətdə, baş nazir tərəzidən əl çəkməsə, vəziyyət çıxılmaz vəziyyətə düşəcək, bu, tam bir kabusdur.

    Nümunə olaraq "The Times" Böyük Britaniyada İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun (silahlı qüvvələrin elit bölmələri) terror təşkilatı kimi tanınması ilə bağlı müzakirələri göstərir. Məqalədə qeyd edildiyi kimi, bu addım əks-kəşfiyyat xidməti tərəfindən dəstəklənsə də, mənfi diplomatik nəticələrdən ehtiyatlanaraq xarici kəşfiyyat xidməti buna qarşı çıxıb. Nəticə etibarı ilə, hazırda ikinci baxış üstünlük təşkil edir.

    Hesabatda yuxarıda adı çəkilən kəşfiyyat orqanları arasında əlaqələndirici rolunu oynayacaq təhlükəsizlik naziri vəzifəsinin yaradılması tövsiyə edilir.

    Böyük Britaniya Kəşfiyyat
    The Times: Британские спецслужбы испытывают проблемы с взаимной коммуникацией

    Son xəbərlər

    04:13

    "The Times": Britaniya kəşfiyyat orqanları koordinasiya ilə bağlı çətinliklər yaşayır

    Digər ölkələr
    03:39

    ABŞ-də şatdaun səbəbindən noyabrın 1-dən ərzaq talonları verilməyəcək

    Digər ölkələr
    03:12

    "Formula 1" üzrə Meksika Qran-prisinin qalibi bəlli olub

    Formula 1
    02:42

    Litva Belarusla bütün keçid məntəqələrini bağlayıb

    Digər ölkələr
    02:18

    Vilnüs hava limanı yenidən uçuşlara bağlanıb

    Digər ölkələr
    01:38

    Kamerunda müxalifətin etiraz aksiyasında 4 nəfər öldürülüb

    Digər ölkələr
    01:11

    "Arsenal" bu mövsüm ardıcıl 5-ci qələbəsini qazanıb

    Futbol
    00:34

    Senator: Tramp Venesuelada quru əməliyyatla bağlı dinləmələr keçirəcək

    Digər ölkələr
    00:00

    Ermənistanın Bərdənin Qarayusifli kəndində törətdiyi terrordan 5 il ötür

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti