СМИ: "Нападки" принца Гарри могли оказать негативное влияние на здоровье Елизаветы II

Регулярные "нападки" принца Гарри на королевскую семью могли оказать негативное влияние на здоровье ныне покойной королевы Елизаветы II.

Регулярные "нападки" принца Гарри на королевскую семью могли оказать негативное влияние на здоровье ныне покойной королевы Елизаветы II.

Как передает Report, об этом пишет газета The Telegraph со ссылкой на источник, близкий к бывшей королеве.

По информации издания, отношение горячо любимого внука к королевской семье могло оказать влияние на Елизавету II.

"Она потеряла принца Филиппа [супруга], а затем постоянные нападки на королевскую семью со стороны горячо любимого внука действительно наложили свой отпечаток. На таком этапе жизни и правления человеку просто не нужно это вдобавок ко всему остальному", — пояснил источник газеты.

Другой информированный источник не сомневается в том, что поведение принца Гарри оказало влияние на здоровье покойной королевы.