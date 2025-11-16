Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    The Sunday Telegraph: Экс-зампремьера Британии готовит заговор против Стармера

    Другие страны
    • 16 ноября, 2025
    • 05:56
    The Sunday Telegraph: Экс-зампремьера Британии готовит заговор против Стармера

    Бывший заместитель премьер-министра Великобритании и лидера правящей Лейбористской партии Анджела Рэйнер готовит заговор против главы правительства Кира Стармера, который до недавнего времени был ее начальником.

    Как передает Report, об этом сообщила еженедельная газета The Sunday Telegraph со ссылкой на источники.

    По их данным, Рэйнер уже предлагает некоторым депутатам Палаты общин (нижней палаты парламента) министерские посты в своем будущем кабинете в обмен на поддержку. Издание указало, что политик точно сможет привлечь на свою сторону профсоюзы и опереться на представителей левого крыла Лейбористской партии. При этом источник, близкий к Рэйнер, назвал бредовыми сообщения о якобы готовящемся заговоре.

    Рэйнер подала в отставку с постов заместителя премьер-министра, министра жилищного строительства, регионального развития и местного самоуправления Великобритании и заместителя лидера Лейбористской партии 5 сентября в свете скандала с неуплатой гербового сбора при покупке квартиры на юге Англии. Она занимала должность замглавы лейбористов с 2020 года, а в правительстве работала после победы партии на выборах в июле 2024 года. В момент отставки газета Financial Times писала, что уход Рэйнер, выражавшей интересы левого крыла Лейбористской партии, ослабит кабмин, а положение самого Стармера сделает более шатким.

