Тело известного иракского политика найдено в его доме

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Тело председателя Партии национального конгресса Ирака, известного в стране политика Ахмеда Рушту аль-Челеби найдено в его доме.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Анадолу, труп А.Челеби обнаружен утром 3 ноября в багдадском квартале Казимийе. Причины его смерти неизвестны.

Отметим, что А.Челеби был оппозиционером, он выступал против власти Саддама Хусейна. После свержения С.Хусейна он на короткое время встал у власти.

В прошлом году имя А.Челеби числилось в списке кандидатов на пост премьер-министра.

Он был председателем финансовой комиссии в иракском парламенте.