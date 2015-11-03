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    Тело известного иракского политика найдено в его доме

    Причина смерти Ахмеда Рушту аль-Челеби неизвестна

    Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Тело председателя Партии национального конгресса Ирака, известного в стране политика Ахмеда Рушту аль-Челеби найдено в его доме.

    Как сообщает Report со ссылкой на агентство Анадолу, труп А.Челеби обнаружен утром 3 ноября в багдадском квартале Казимийе. Причины его смерти неизвестны. 

    Отметим, что А.Челеби был оппозиционером, он выступал против власти Саддама Хусейна. После свержения С.Хусейна он на короткое время встал у власти. 

    В прошлом году имя А.Челеби числилось в списке кандидатов на пост премьер-министра.

    Он был председателем финансовой комиссии в иракском парламенте. 

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