    Telegraph: Стратегия нацбезопасности США избегает критики России

    Другие страны
    • 07 декабря, 2025
    • 07:48
    Белый дом воздержался от критики России в обновленной Стратегии национальной безопасности США.

    Как передает Report, об этом сообщила британская газета The Telegraph.

    Отмечается, что Вашингтон не указал в Стратегии нацбезопасности свою принадлежность к одной из сторон конфликта, но Соединенные Штаты "вынуждены в нем разбираться".

    Газета пишет, что лидеры ЕС также с тревогой обратят внимание на этот факт, требуя объяснений от администрации президента США Дональда Трампа.

    Белый дом 5 декабря обнародовал обновленную Стратегию национальной безопасности США, в которой утверждается, что восстановление стратегической стабильности в отношениях с Россией является одним из основных внешнеполитических приоритетов в Европе. Основным интересом США названо прекращение войны в Украине.

