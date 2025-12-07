İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Digər ölkələr
    • 07 dekabr, 2025
    • 08:14
    Telegraph: ABŞ Milli Təhlükəsizlik Strategiyasında Rusiyanı tənqid etməkdən çəkinib

    Ağ Ev ABŞ-nin yenilənmiş Milli Təhlükəsizlik Strategiyasında Rusiyanı tənqid etməkdən çəkinib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Britaniyanın "The Telegraph" qəzeti məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, Vaşinqton strategiyada münaqişənin tərəflərindən birinə aid olduğunu göstərməyib, lakin ABŞ "məcburən bu məsələyə qarışmalı" olub.

    Qəzet yazıb ki, Avropa İttifaqı liderləri də bu faktı narahatlıqla qarşılayacaq və ABŞ Prezidenti Donald Trampın administrasiyasından izahat tələb edəcəklər.

    Dekabrın 5-də Ağ Ev ABŞ-nin yenilənmiş Milli Təhlükəsizlik Strategiyasını açıqlayıb. Sənəddə Rusiya ilə münasibətlərdə strateji sabitliyin bərpasının Avropada əsas xarici siyasət prioritetlərindən biri olduğu vurğulanıb. ABŞ-nin əsas marağı isə Ukraynada müharibənin dayandırılması kimi göstərilib.

