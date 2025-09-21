Telegraph: Почти 90% проголосовавших британцев против признания Палестины

Почти 90% британцев не поддерживают предстоящее признание Лондоном государственности Палестины.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на социологическое исследование компании JL Partners.

Во время замера общественного мнения, проведенного с 19 по 31 августа среди 2 118 человек, 87% респондентов высказались против признания палестинского государства без всяких условий. Поддержали подобный подход 13% опрошенных. Среди сторонников правящей Лейбористской партии всего 11% одобряют такой шаг премьер-министра Кира Стармера. Меньше уровень поддержки лишь у последователей оппозиционной Консервативной партии (6%) и правопопулистской Reform UK (8%).

Исследование также показало, что 51% опрошенных против того, чтобы признание состоялось, пока радикальное движение ХАМАС находится у власти. Еще 40% назвали условием для такого шага согласие ХАМАС на прекращение огня и освобождение израильских заложников. Также, согласно опросу, 17% высказались против любого признания палестинского государства.

По информации вещательной корпорации Би-би-си и телеканала Sky News, 21 сентября Стармер объявит о признании государственности Палестины. Критики этого шага указывают на то, что это лишит Лондон возможности влиять как на Израиль, так и на ХАМАС.