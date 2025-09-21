İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü 907-ci düzəliş
    21 sentyabr, 2025
    06:43
    Telegraf: Britaniyalıların 90%-i Fələstinin dövlət kimi tanınmasının əleyhinədir

    Britaniyalıların demək olar ki, 90%-i Londonun Fələstinin dövlət kimi tanımasını dəstəkləmir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Daily Telegraph" JL Partners şirkətinin sorğusuna istinadən məlumat yayıb.

    Avqustun 19-dan 31-dək 2118 nəfər arasında keçirilən ictimai rəy sorğusunda respondentlərin 87%-i Fələstin dövlətinin qeyd-şərtsiz tanınmasının əleyhinə çıxıb.

    Bu yanaşmanı respondentlərin 13%-i dəstəkləyib. Hakim İşçi Partiyasının tərəfdarları arasında baş nazir Kir Starmerin bu addımını yalnız 11% bəyənib.

