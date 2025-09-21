"Telegraf": Britaniyalıların 90%-i Fələstinin dövlət kimi tanınmasının əleyhinədir
Digər ölkələr
- 21 sentyabr, 2025
- 06:43
Britaniyalıların demək olar ki, 90%-i Londonun Fələstinin dövlət kimi tanımasını dəstəkləmir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Daily Telegraph" JL Partners şirkətinin sorğusuna istinadən məlumat yayıb.
Avqustun 19-dan 31-dək 2118 nəfər arasında keçirilən ictimai rəy sorğusunda respondentlərin 87%-i Fələstin dövlətinin qeyd-şərtsiz tanınmasının əleyhinə çıxıb.
Bu yanaşmanı respondentlərin 13%-i dəstəkləyib. Hakim İşçi Partiyasının tərəfdarları arasında baş nazir Kir Starmerin bu addımını yalnız 11% bəyənib.
