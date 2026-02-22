Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Telegraph: Экс-принц Эндрю мог использовать самолеты ВВС для встреч с Эпштейном

    • 22 февраля, 2026
    • 04:18
    Бывший премьер-министр Великобритании Гордон Браун попросил полицию проверить информацию о том, что брат короля Карл III - Эндрю Маунтбеттен-Виндзор - мог использовать самолеты и базы королевских ВВС для встреч с американским финансистом Джеффри Эпштейн.

    Как передает Report, об этом сообщает газета The Daily Telegraph.

    По данным издания, Браун передал шести полицейским службам в различных регионах Англии "новую и дополнительную информацию" о связях экс-принца Эндрю с Эпштейном.

    Согласно публикации, бывший премьер опасается, что Маунтбеттен-Виндзор использовал зафрахтованные рейсы королевских ВВС для поездок на встречи частного характера, не связанные с его деятельностью в качестве торгового спецпредставителя Великобритании.

    Газета также отмечает, что Браун настаивает на необходимости опросить сотрудников министерств обороны, иностранных дел, транспорта и финансов страны на предмет возможных связей этих ведомств с Эпштейном.

