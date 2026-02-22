KİV: Keçmiş şahzadə Endryu Epşteynlə görüş üçün HHQ-nin təyyarələrindən istifadə edə bilər

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları
    • 22 fevral, 2026
    • 05:26
    Böyük Britaniyanın keçmiş Baş naziri Qordon Braun polisdən Kral III Çarlzın qardaşı Endryu Mauntbatten-Vindzorun amerikalı maliyyəçi Cefri Epşteynlə görüş üçün Kral Hərbi Hava Qüvvələrinin təyyarələrindən və bazalarından istifadə etmiş ola biləcəyi barədə məlumatları araşdırmasını istəyib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə "The Daily Telegraph" qəzeti xəbər verib.

    Nəşrin məlumatına görə, Braun İngiltərənin müxtəlif bölgələrindəki altı polis xidmətinə keçmiş Şahzadə Endryu ilə Epşteyn əlaqələri ilə bağlı yeni və əlavə məlumatlar təqdim edib.

    Məlumata görə, keçmiş baş nazir Mauntbatten-Vindzorun Böyük Britaniyanın xüsusi ticarət nümayəndəsi kimi vəzifələri ilə əlaqəsi olmayan şəxsi görüşlərə getmək üçün Kral Hərbi Hava Qüvvələrinin çarter reyslərindən istifadə etməsindən ehtiyatlanır.

    Qəzet həmçinin qeyd edib ki, Braun ölkənin Müdafiə, Xarici İşlər, Nəqliyyat və Maliyyə nazirliklərinin işçilərini Epşteynlə mümkün əlaqələri ilə bağlı sorğu-sual aparmaqda israr edir.

