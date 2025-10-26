Telegraph: Британия выступили за использование ядерного оружия вместе с ФРГ

Военное руководство Великобритании высказалось за совместное использование ядерного оружия с Германией.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Daily Telegraph.

"Высокопоставленные военные, включая бывшего начальника штаба обороны и генерального секретаря НАТО, призвали Великобританию начать переговоры с Берлином о новом оборонном пакте", - говорится в материале.

Издание также отмечает, что подобные предложения стали раздаваться на фоне "растущих опасений" по поводу того, что США в определенный день перестанут выступать гарантом европейской безопасности, как это происходило с момента завершения Второй мировой войны.

Как замечает The Daily Telegraph, официальные переговоры между Великобританией и ФРГ по этой теме пока не начались.

В настоящее время ядерное оружие Соединенного Королевства размещено на четырех субмаринах типа Vanguard, которые несут американские баллистические ракеты Trident II (D5). Лондон намерен добавить к этому истребители F35A с тактическим ядерным оружием.