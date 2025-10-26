Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Telegraph: Британия выступили за использование ядерного оружия вместе с ФРГ

    26 октября, 2025
    • 22:19
    Telegraph: Британия выступили за использование ядерного оружия вместе с ФРГ

    Военное руководство Великобритании высказалось за совместное использование ядерного оружия с Германией.

    Как передает Report, об этом сообщила газета The Daily Telegraph.

    "Высокопоставленные военные, включая бывшего начальника штаба обороны и генерального секретаря НАТО, призвали Великобританию начать переговоры с Берлином о новом оборонном пакте", - говорится в материале.

    Издание также отмечает, что подобные предложения стали раздаваться на фоне "растущих опасений" по поводу того, что США в определенный день перестанут выступать гарантом европейской безопасности, как это происходило с момента завершения Второй мировой войны.

    Как замечает The Daily Telegraph, официальные переговоры между Великобританией и ФРГ по этой теме пока не начались.

    В настоящее время ядерное оружие Соединенного Королевства размещено на четырех субмаринах типа Vanguard, которые несут американские баллистические ракеты Trident II (D5). Лондон намерен добавить к этому истребители F35A с тактическим ядерным оружием.

