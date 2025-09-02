Ташкент нацелен на увеличение товарооборота с Пекином до $20 млрд в год

Узбекистан и Пекин планируют увеличить ежегодный товарооборот до $20 млрд за счет наращивания поставок и достижения сбалансированности экспорта и импорта.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Согласно информации, 2 сентября в Пекине президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел переговоры с премьером Государственного совета Китая Ли Цяном.

"Стороны обсудили вопросы расширения многопланового практического взаимодействия, прежде всего в торгово-экономической, финансово-инвестиционной и гуманитарной сферах. В прошлом году товарооборот между Узбекистаном и Китаем достиг $14 млрд, и существует потенциал для его увеличения до $20 млрд. В этой связи предложено создать в Узбекистане Центр квантовой метрологии и региональный Центр промышленной стандартизации", - отмечается в информации.

Совместный инвестиционный портфель превышает $60 млрд.

В ходе визита согласован ряд новых проектов в сферах "зеленой энергетики", химии, геологии, глубокой переработки редкоземельных металлов, углехимии, цифровизации транспортной инфраструктуры, сельского хозяйства и агровольтаики.

Также инициировано создание узбекско-китайского центра по развитию искусственного интеллекта.

Отдельное внимание уделено сотрудничеству с ведущими банковско-финансовыми институтами Китая, а также проекту строительства железной дороги Узбекистан-Кыргызстан-Китай.

Стороны также выступили за расширение авиасообщения и развитие туристических обменов.

Мирзиёев пригласил Ли Цяна посетить Узбекистан с официальным визитом.