Ташкент нацелен на увеличение товарооборота с Пекином до $20 млрд в год

    • 02 сентября, 2025
    • 11:58
    Узбекистан и Пекин планируют увеличить ежегодный товарооборот до $20 млрд за счет наращивания поставок и достижения сбалансированности экспорта и импорта.

    Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

    Согласно информации, 2 сентября в Пекине президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел переговоры с премьером Государственного совета Китая Ли Цяном.

    "Стороны обсудили вопросы расширения многопланового практического взаимодействия, прежде всего в торгово-экономической, финансово-инвестиционной и гуманитарной сферах. В прошлом году товарооборот между Узбекистаном и Китаем достиг $14 млрд, и существует потенциал для его увеличения до $20 млрд. В этой связи предложено создать в Узбекистане Центр квантовой метрологии и региональный Центр промышленной стандартизации", - отмечается в информации.

    Совместный инвестиционный портфель превышает $60 млрд.

    В ходе визита согласован ряд новых проектов в сферах "зеленой энергетики", химии, геологии, глубокой переработки редкоземельных металлов, углехимии, цифровизации транспортной инфраструктуры, сельского хозяйства и агровольтаики.

    Также инициировано создание узбекско-китайского центра по развитию искусственного интеллекта.

    Отдельное внимание уделено сотрудничеству с ведущими банковско-финансовыми институтами Китая, а также проекту строительства железной дороги Узбекистан-Кыргызстан-Китай.

    Стороны также выступили за расширение авиасообщения и развитие туристических обменов.

    Мирзиёев пригласил Ли Цяна посетить Узбекистан с официальным визитом.

