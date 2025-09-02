    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin ATƏT-in Minsk qrupu Əfqanıstanda zəlzələ

    Özbəkistan Çinlə illik ticarət dövriyyəsini 20 milyard dollara çatdırmağı hədəfləyir

    Biznes
    • 02 sentyabr, 2025
    • 13:59
    Özbəkistan Çinlə illik ticarət dövriyyəsini 20 milyard dollara çatdırmağı hədəfləyir

    Özbəkistan və Çin tədarüklərin artırılması və ticarət balansına nail olunması hesabına illik ticarət dövriyyəsini 20 milyard ABŞ dollarına çatdırmağı planlaşdırır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Özbəkistan Prezidentinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirziyoyev bu gün Pekində Çin Dövlət Şurasının Baş naziri Li Tsyanla danışıqlar aparıb.

    "Tərəflər çoxşaxəli praktiki əməkdaşlığın, ilk növbədə ticari-iqtisadi, maliyyə-investisiya və humanitar sahələrdə əlaqələrin genişləndirilməsi məsələlərini müzakirə ediblər. Ötən il Özbəkistan və Çin arasında ticarət dövriyyəsi 14 milyard ABŞ dolları təşkil edib və bu göstəricinin 20 milyard ABŞ dollarına çatdırılması potensialı mövcuddur. Bununla əlaqədar Özbəkistanda Kvant Metrologiyası Mərkəzi və Sənaye Standartlaşdırma Mərkəzinin yaradılması təklif olunub", - məlumatda qeyd olunub.

    Birgə investisiya portfeli 60 milyard ABŞ dollarını ötür.

    Səfər çərçivəsində "yaşıl enerji", kimya, geologiya, nadir torpaq metallarının dərin emalı, nəqliyyat infrastrukturunun rəqəmsallaşdırılması, kənd təsərrüfatı və aqrovoltaika sahələrində bir sıra yeni layihələr razılaşdırılıb.

    Bundan başqa, Özbəkistan-Çin Süni İntellektin İnkişafı Mərkəzinin yaradılması təşəbbüsü irəli sürülüb.

    Çinin aparıcı bank və maliyyə institutları ilə əməkdaşlığa, həmçinin Özbəkistan-Qırğızıstan-Çin dəmir yolunun tikintisi layihəsinə xüsusi diqqət yetirilib.

    Ş.Mirziyoyev Li Tsyanı Özbəkistana rəsmi səfərə dəvət edib.

    Özbəkistan Çin ticarət dövriyyəsi Şavkat Mirziyoyev Li Tsyan
    Rus Versiası Rus Versiası
    Ташкент нацелен на увеличение товарооборота с Пекином до $20 млрд в год

    Son xəbərlər

    15:33

    Suriyada avtobus neft sisternilə toqquşub, 12 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    15:28

    Azərbaycan Gənclərinin İqlim üzrə Bəyanatının yekun variantı qəbul olunub

    COP29
    15:21

    Ərdoğan: Rusiya və İran zaman keçdikcə narahatlıqlarının əsassız olduğunu anlayacaqlar

    Xarici siyasət
    15:21

    İsrail Prezidenti Roma Papası ilə görüşəcək

    Digər ölkələr
    15:21

    Digahda bir nəfər süni sututarında batıb

    Hadisə
    15:20

    Azərbaycanın aparıcı sement istehsalçısının aktivləri azalıb

    Maliyyə
    15:20

    "Bavariya" hücumçusunu icarəyə verib

    Futbol
    15:19

    Xankəndidə inşa ediləcək Qarabağ Regional Memarlıq və Şəhərsalma Baş İdarəsinin binası ilə bağlı detallar açıqlanıb

    İnfrastruktur
    15:17

    Ərdoğan: Zəngəzur dəhlizi məsələsində hər hansı bir problem, fikir ayrılığı yoxdur

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti