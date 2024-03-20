Танкер под флагом Южной Кореи перевернулся у японских берегов

Танкер под флагом Южной Кореи перевернулся в среду утром в водах у западной японской префектуры Ямагути.

Танкер под флагом Южной Кореи перевернулся в среду утром в водах у западной японской префектуры Ямагути.

Об этом Report передает со ссылкой на телеканал NHK.

Сигнал бедствия был получен местной береговой охраной чуть позже 7 часов утра (2:00 по бакинскому времени) с танкера-химовоза Keoyoungsun, находящегося в водах недалеко от города Симоносеки.

Сообщается, что четверо из 11 членов экипажа спасены. Поиски остальных членов команды продолжаются.

На борту находились двое граждан Южной Кореи, восемь индонезийцев и один гражданин КНР.

Береговая охрана сообщает, что танкер стоял на якоре из-за непогоды.

В городе Симоносеки ранним утром в среду была зарегистрирован ветер максимальной скоростью около 82 км в час.