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Танкер под флагом Южной Кореи перевернулся у японских берегов

Танкер под флагом Южной Кореи перевернулся у японских берегов Танкер под флагом Южной Кореи перевернулся в среду утром в водах у западной японской префектуры Ямагути.
Другие страны
20 марта 2024 г. 10:27
Танкер под флагом Южной Кореи перевернулся у японских берегов

Танкер под флагом Южной Кореи перевернулся в среду утром в водах у западной японской префектуры Ямагути.

Об этом Report передает со ссылкой на телеканал NHK.

Сигнал бедствия был получен местной береговой охраной чуть позже 7 часов утра (2:00 по бакинскому времени) с танкера-химовоза Keoyoungsun, находящегося в водах недалеко от города Симоносеки.

Сообщается, что четверо из 11 членов экипажа спасены. Поиски остальных членов команды продолжаются.

На борту находились двое граждан Южной Кореи, восемь индонезийцев и один гражданин КНР.

Береговая охрана сообщает, что танкер стоял на якоре из-за непогоды.

В городе Симоносеки ранним утром в среду была зарегистрирован ветер максимальной скоростью около 82 км в час.

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Версия на английском языке S.Korea-flagged tanker capsizes off Japan's Yamaguchi Prefecture

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