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Талибы захватили стратегически важный город в Афганистане

Талибы захватили стратегически важный город в Афганистане Радикальное движение "Талибан" установило контроль над стратегически важным населенным пунктом к югу от столицы Афганистана
Другие страны
12 мая 2021 г. 02:34
Талибы захватили стратегически важный город в Афганистане

Радикальное движение "Талибан" установило контроль над стратегически важным населенным пунктом к югу от столицы Афганистана.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Associated Press.

Талибы взяли под контроль районный центр округа Ниркх в провинции Вардак. Этот округ важен, потому что проходит вдоль центрального шоссе, которое соединяет Кабул с южной провинцией Кандагар, где базируется "Талибан". В сообщении не указывается, когда именно прошли бои в Ниркхе.

Данные об этих успехах боевиков поступили на фоне того, что 10 мая "Талибан" объявило, что на три дня прекращает боевые действия в Афганистане в связи с праздником Рамазан.

Боевые действия между талибами и афганскими правительственными силами проходят на фоне начавшегося вывода сил США и их союзников по НАТО из Афганистана. Планируется, что этот процесс завершится до 11 сентября 2021 года.

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Версия на азербайджанском языке “Taliban” Əfqanıstanda strateji əhəmiyyətli şəhəri ələ keçirdi

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