Талибы впервые назначили женщин на руководящие должности

Движение "Талибан" впервые с момента захвата власти в Афганистане в августе 2021 года объявило о назначении женщин на руководящие должности.

Движение "Талибан" впервые с момента захвата власти в Афганистане в августе 2021 года объявило о назначении женщин на руководящие должности.

Как передает Report, в социальных сетях замминистр информации и культуры Забихулла Муджахид написал, что пока речь идет только о сфере здравоохранения.

По распоряжению главы временного кабмина доктор Малалай Рахим назначена директором специализированного родильного дома "Малалай" в Кабуле — единственного акушерско-гинекологического учреждения подобного рода в Афганистане. А доктор Ариан была назначена директором гинекологической клиники в квартале Шахрара в Кабуле.

После начала наступления талибов в августе из страны бежал президент Ашраф Гани, большинство городов сдались без боя. Часть населения бежала, опасаясь за свою жизнь: будучи у власти до своего свержения в 2001 году, талибы нарушали права человека, и особенно женщин. Сейчас представители движения обещают, что будут обеспечивать их права и свободы, но в рамках шариата.