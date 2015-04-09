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    Талибы совершили нападение на здание прокуратуры в Афганистане

    Погибли пять человек, включая прокурора

    Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ Афганские талибы совершили нападение на здание прокуратуры города Мазари-Шариф, административного центра провинции Балх, сообщает Report со ссылкой на Anadolu.

    Отмечается, что группа боевиков в дневное время проникла в здание прокуратуры и открыла беспорядочный огонь. Столкновение в районе прокуратуры продолжается.

    Поступает информация о многочисленных жертвах и раненых. Главврач больницы Мазари-Шарифа Ходжа Нур Мухаммед Фаиз заявил журналистам, что в больницу до сих пор доставлены тела пяти человек, включая прокурора и полицейских.

    Главврач также сообщил о 25 раненых.

    Ответственность за нападение взяло на себя движение "Талибан".

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