Талибы совершили нападение на здание прокуратуры в Афганистане

Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ Афганские талибы совершили нападение на здание прокуратуры города Мазари-Шариф, административного центра провинции Балх, сообщает Report со ссылкой на Anadolu.

Отмечается, что группа боевиков в дневное время проникла в здание прокуратуры и открыла беспорядочный огонь. Столкновение в районе прокуратуры продолжается.

Поступает информация о многочисленных жертвах и раненых. Главврач больницы Мазари-Шарифа Ходжа Нур Мухаммед Фаиз заявил журналистам, что в больницу до сих пор доставлены тела пяти человек, включая прокурора и полицейских.

Главврач также сообщил о 25 раненых.

Ответственность за нападение взяло на себя движение "Талибан".