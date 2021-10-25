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Талибы поприветствовали планы России исключить их из списка террористов

Талибы поприветствовали планы России исключить их из списка террористов Захватившие власть в Афганистане талибы приветствуют слова президента России Владимира Путина о возможности исключения радикального движения "Талибан" из перечня террористических организаций.
Другие страны
25 октября 2021 г. 03:43
Талибы поприветствовали планы России исключить их из списка террористов

Захватившие власть в Афганистане талибы приветствуют слова президента России Владимира Путина о возможности исключения радикального движения "Талибан" из перечня террористических организаций.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь афганского МИД во временном правительстве Абдул Кахар Балхи.

"Министерство иностранных дел "Исламского эмирата Афганистан" (ИЭА, используемое "Талибаном" название государства) приветствует высказывания президента РФ Владимира Путина по поводу исключения имен руководителей ИЭА из черного списка. Поскольку война подошла к концу, страны мира также должны внести позитивные изменения в свои подходы к Афганистану. Мы стремимся к хорошим отношениям с международным сообществом на основе принципа взаимности", - написал представитель радикалов на своей странице в Twitter.

21 октября, выступая на заседании международного клуба "Валдай", Путин допустил возможность исключения "Талибана" из списка террористических организаций, подчеркнув, что позиция Москвы "будет заключаться в том, чтобы двигаться именно в этом направлении".

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Версия на азербайджанском языке “Taliban” Rusiyanın onları terrorçular siyahısından çıxarmaq planlarını alqışlayıb

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