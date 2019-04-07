Талибы напали на полицейский участок в Афганистане, 7 погибших

Боевики движения "Талибан" атаковали полицейский участок в афганском районе Файзабад, в результате погибли семь сотрудников сил безопасности, в том числе офицер.

Как передаёт Report со ссылкой на агентство "Анадолу", глава администрации района Файзабад Алиф Шах сообщил журналистам, что боевики атаковали полицейский участок в деревне Биздек.

По его словам, после нападения завязался бой, длившийся три часа. В ходе боя талибы также понесли потери, сказал Шах.

Движение "Талибан" пока никак не прокомментировало нападение.

Ранее сообщалось, что в Афганистане в ходе спецоперации ликвидировано 70 боевиков.