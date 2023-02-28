Талибы ликвидировали командира ИГ, ответственного за нападения на дипмиссии

Контролирующее Афганистан движение "Талибан" объявило о ликвидации командира филиала "Исламского государства" (ДАИШ) - "Велаят Хорасан", ответственного за нападения на иностранные представительства в стране.

Контролирующее Афганистан движение "Талибан" объявило о ликвидации командира филиала "Исламского государства" (ДАИШ) - "Велаят Хорасан", ответственного за нападения на иностранные представительства в стране.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил официальный представитель движения "Талибан" Забиулла Муджахид.

"Прошлой ночью в ходе операции в районе Хайрхана города Кабул были убиты два члена ДАИШ, один из них был важным должностным лицом хорасанского отделения ДАИШ - Кари Фатех", - сообщил он.

По его словам, Фатех был командующим ИГ в Хорасане, отвечал за провинцию Кунар.

"Недавние нападения на иностранные дипломатические посольства, мечети и другие объекты в Кабуле были совершены под его непосредственным руководством", - сообщил Муджахид.

Он также добавил, что ранее в ходе операции талибов был ликвидирован главарь ИГ на Индийском субконтиненте Амин Ахангар, а многие члены ИГ, в том числе иностранные граждане, арестованы.