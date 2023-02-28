О нас

Талибы ликвидировали командира ИГ, ответственного за нападения на дипмиссии

Талибы ликвидировали командира ИГ, ответственного за нападения на дипмиссии Контролирующее Афганистан движение "Талибан" объявило о ликвидации командира филиала "Исламского государства" (ДАИШ) - "Велаят Хорасан", ответственного за нападения на иностранные представительства в стране.
Другие страны
28 февраля 2023 г. 10:58
Талибы ликвидировали командира ИГ, ответственного за нападения на дипмиссии

Контролирующее Афганистан движение "Талибан" объявило о ликвидации командира филиала "Исламского государства" (ДАИШ) - "Велаят Хорасан", ответственного за нападения на иностранные представительства в стране.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил официальный представитель движения "Талибан" Забиулла Муджахид.

"Прошлой ночью в ходе операции в районе Хайрхана города Кабул были убиты два члена ДАИШ, один из них был важным должностным лицом хорасанского отделения ДАИШ - Кари Фатех", - сообщил он.

По его словам, Фатех был командующим ИГ в Хорасане, отвечал за провинцию Кунар.

"Недавние нападения на иностранные дипломатические посольства, мечети и другие объекты в Кабуле были совершены под его непосредственным руководством", - сообщил Муджахид.

Он также добавил, что ранее в ходе операции талибов был ликвидирован главарь ИГ на Индийском субконтиненте Амин Ахангар, а многие члены ИГ, в том числе иностранные граждане, арестованы.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Taliban kill IS commander responsible for attacks on diplomatic missions

Самое читаемое

В Азербайджане будут приняты госпрограммы по развитию электроэнергетики
В Азербайджане будут приняты госпрограммы по развитию электроэнергетики
21 февраля 2023 г. 13:36
Запуск Crew Dragon к МКС перенесли на 27 февраля
Запуск Crew Dragon к МКС перенесли на 27 февраля
22 февраля 2023 г. 10:35
КГБ Беларуси задержал более 10 завербованных силовиков и госслужащих
КГБ Беларуси задержал более 10 завербованных силовиков и госслужащих
22 февраля 2023 г. 16:33
ООН после землетрясений оказала продовольственную помощь 2,3 млн человек в Сирии и Турции
ООН после землетрясений оказала продовольственную помощь 2,3 млн человек в Сирии и Турции
23 февраля 2023 г. 21:00
​​​​​​​В Милли Меджлисе почтили память жертв Ходжалинского геноцида
​​​​​​​В Милли Меджлисе почтили память жертв Ходжалинского геноцида
24 февраля 2023 г. 11:22
Польша отправит Украине первые танки Leopard 2
Польша отправит Украине первые танки Leopard 2
24 февраля 2023 г. 14:20
Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан и Турция всегда рядом друг с другом и в радостные, и в печальные дни
Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан и Турция всегда рядом друг с другом и в радостные, и в печальные дни
25 февраля 2023 г. 18:52
ЕС впервые включил в санкционный список против России семь иранских производителей БПЛА
ЕС впервые включил в санкционный список против России семь иранских производителей БПЛА
26 февраля 2023 г. 11:04
Встреча Турции, Финляндии и Швеции по членству в НАТО пройдет 9 марта
Встреча Турции, Финляндии и Швеции по членству в НАТО пройдет 9 марта
27 февраля 2023 г. 12:01
Министр образования об участии педагогов в избирательном процессе
Министр образования об участии педагогов в избирательном процессе
27 февраля 2023 г. 16:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi