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Талибан закрыл министерство по делам женщин

Талибан закрыл министерство по делам женщин Талибы закрыли министерство по делам женщин в Афганистане, вместо него они создали «министерство поощрения добродетели и предотвращения безнравственности».
Другие страны
18 сентября 2021 г. 14:56
Талибан закрыл министерство по делам женщин

Талибы закрыли министерство по делам женщин в Афганистане, вместо него они создали «министерство поощрения добродетели и предотвращения безнравственности».

Как передает Report со ссылкой на "Би-би-си", такое ведомство и раньше, еще до прихода к власти талибов, существовало в Афганистане, однако расширилось во время их правления с 1996 по 2001 год. В его подчинении действовала так называемая "полиция нравственности", которая должна была обеспечить строгое соблюдение правил шариата.

«Талибан» говорит, что это учреждение очень важно. «Основная цель - служить исламу. Следовательно, наличие этого министерства является обязательным», - сказал New York Post член организации Мохаммад Юсуф.

Haber Global отмечает, что вопреки сделанным ранее заявлениям, «Талибан» не включил женщин-министров в кабинет, объяснив это тем, что «нет необходимости, чтобы женщины были в правительстве, они должны рожать».

Ранее официальные лица движения заявляли, что при новом правительстве женщинам будет разрешено учиться и работать, но в соответствии с исламским религиозным законом как его трактуют талибы.

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Версия на английском языке Taliban restrict women's rights, establish new ministry 
Версия на азербайджанском языке Əfqanıstanda qadınların hüquqları məhdudlaşır, yeni nazirlik yaradılıb

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