​"Талибан" приступил к крупномасштабному наступлению в Афганистане

Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ Боевики движения "Талибан" начали крупномасштабное наступление в провинции Бадахшан на северо-востоке Афганистана, сообщил заместитель начальника полиции провинции Сахи Дад Хайдари.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, атака началась в субботу в Ямгане — провинциальном округе, который расположен в труднодоступной горной местности. В Бадахшане идет бой, под угрозой оказался административный центр провинции. Подразделения полиции запросили воздушную поддержку военных. О численности группировки талибов и потерях сторон в ходе боестолкновения в полиции не уточнили.

Пресс-секретарь талибов подтвердил, что "Талибан" начал ежегодное весеннее наступление.