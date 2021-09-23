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"Талибан" отказался выполнять условия международного сообщества

"Талибан" отказался выполнять условия международного сообщества Участники движения "Талибан" не принимают условия, выдвинутые международным сообществом для признания нового правительства Афганистана
Другие страны
23 сентября 2021 г. 17:10
Талибан отказался выполнять условия международного сообщества

Участники движения "Талибан" не принимают условия, выдвинутые международным сообществом для признания нового правительства Афганистана.

Как передает Report со ссылкой на "Спутник Таджикистан", об этом в беседе с телеканалом Skynews Arabia заявил заместитель министра информации и культуры Забихулла Муджахид.

"Условия признания нашего правительства, выдвинутые международным сообществом, неприемлемы", - отметил представитель движения.

По его словам, такие требования "нарушают международное законодательство".

Муджахид подчеркнул, что признание правительства другими государствами - "это право как "Талибана", так и афганского народа".

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Версия на английском языке Taliban refuses to accept int'l community's demands
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