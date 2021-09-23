"Талибан" отказался выполнять условия международного сообщества

Участники движения "Талибан" не принимают условия, выдвинутые международным сообществом для признания нового правительства Афганистана.
Как передает Report со ссылкой на "Спутник Таджикистан", об этом в беседе с телеканалом Skynews Arabia заявил заместитель министра информации и культуры Забихулла Муджахид.
"Условия признания нашего правительства, выдвинутые международным сообществом, неприемлемы", - отметил представитель движения.
По его словам, такие требования "нарушают международное законодательство".
Муджахид подчеркнул, что признание правительства другими государствами - "это право как "Талибана", так и афганского народа".