Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    Талгат Алдыбергенов: Контейнерные перевозки по ТМТМ в 2026 году могут удвоиться

    Другие страны
    • 24 апреля, 2026
    • 12:11
    Талгат Алдыбергенов: Контейнерные перевозки по ТМТМ в 2026 году могут удвоиться

    Контейнерные перевозки по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ) в 2025 году выросли на 35%, в 2026 году объем грузоперевозок может увеличиться в 2 раза.

    Как передает казахстанское бюро Report, об этом журналистам заявил председатель правления АО "НК "Қазақстан темір жолы" и глава Международной ассоциации ТМТМ Талгат Алдыбергенов.

    По его словам, маршрут демонстрирует устойчивую динамику роста грузопотока между Китаем, Казахстаном, Азербайджаном и Европой.

    "В целом, перевозки (контейнерные - ред.) по ТМТМ из Китая через Казахстан и Азербайджан и далее выросли в 2025 году по сравнению с 2024 годом на 35%. Отправлено порядка 75 тысяч контейнеров. При этом хочу отметить, что в 2026 году за первый квартал из Китая отправлено уже 125 поездов, что значительно превышает ранее заявленные объемы. То есть мы уже видим дополнительный рост на уровне 35–38%", - сказал он.

    Алдыбергенов подчеркнул, что ключевым фактором развития маршрута остается его конкурентоспособность для клиентов.

    "Для клиента необходима скорость, прозрачность маршрута и прозрачность тарифов, чтобы он был сквозной, единый и стабильный. Над этим процессом мы работаем совместно с Азербайджанскими железными дорогами, Китайскими железными дорогами и другими участниками маршрута", - отметил он.

    Особое внимание, по его словам, уделяется цифровизации.

    "Очень важна цифровизация маршрута. Еще раз подчеркну: для клиента необходима прозрачность на всех этапах - для импортеров, экспортеров, транзитеров и экспедиторов", - добавил он.

    Глава КТЖ также обозначил экономический эффект для региона.

    "Увеличение объемов грузов дает рост доходности как для казахстанской, так и азербайджанской сторон, в том числе за счет увеличения перевалки в портах Баку и Алят. Мы видим значительные перспективы роста уже в этом году, а при слаженной работе железнодорожных администраций ожидаем удвоение объемов перевозок к 2027 году", - заключил он.

    Китай Средний коридор Транскаспийский международный транспортный маршрут Талгат Алдыбергенов
    Talqat Aldıbergenov: "Bu il TBNM üzrə konteyner daşınması iki dəfə arta bilər"

