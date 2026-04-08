Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию

    Такер Карлсон призвал сорвать новый удар США по Ирану

    Другие страны
    • 08 апреля, 2026
    • 00:38
    Такер Карлсон призвал сорвать новый удар США по Ирану

    Американский телеведущий Такер Карлсон выступил с резкой критикой возможного военного сценария США против Ирана и призвал представителей администрации президента США, а также военнослужащих не поддерживать подобные решения.

    Как передает Report, об этом журналист заявил накануне в своем выступлении.

    По его словам, сотрудники Белого дома и американских вооруженных сил должны открыто возразить в случае, если будет отдан приказ о нанесении новых ударов по Ирану, включая применение оружия массового поражения.

    "Лица, находящиеся в непосредственном контакте с президентом США Дональдом Трампом, обязаны использовать все законные способы, чтобы воспрепятствовать реализации такого сценария, даже если для этого потребуется уйти в отставку", - подчеркнул Карлсон.

    Он также отметил, что считает ситуацию крайне опасной и заявил, что мир подошел к критической черте, после которой последствия могут оказаться необратимыми.

    Карлсон назвал происходящее переломным моментом и предупредил, что дальнейшее развитие событий способно радикально изменить международную ситуацию.

    Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана Такер Карлсон Дональд Трамп

    Последние новости

    01:09

    Футбол
    01:06

    Другие страны
    00:38

    Другие страны
    00:14

    Другие страны
    00:00

    Внутренняя политика
    23:49

    Другие страны
    23:45
    Видео

    В регионе
    23:24

    В регионе
    23:04

    В регионе
    Лента новостей