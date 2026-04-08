Такер Карлсон призвал сорвать новый удар США по Ирану
- 08 апреля, 2026
- 00:38
Американский телеведущий Такер Карлсон выступил с резкой критикой возможного военного сценария США против Ирана и призвал представителей администрации президента США, а также военнослужащих не поддерживать подобные решения.
Как передает Report, об этом журналист заявил накануне в своем выступлении.
По его словам, сотрудники Белого дома и американских вооруженных сил должны открыто возразить в случае, если будет отдан приказ о нанесении новых ударов по Ирану, включая применение оружия массового поражения.
"Лица, находящиеся в непосредственном контакте с президентом США Дональдом Трампом, обязаны использовать все законные способы, чтобы воспрепятствовать реализации такого сценария, даже если для этого потребуется уйти в отставку", - подчеркнул Карлсон.
Он также отметил, что считает ситуацию крайне опасной и заявил, что мир подошел к критической черте, после которой последствия могут оказаться необратимыми.
Карлсон назвал происходящее переломным моментом и предупредил, что дальнейшее развитие событий способно радикально изменить международную ситуацию.