    Такаити: Япония предоставит странам АСЕАН $10 млрд для обеспечения поставок нефти

    • 15 апреля, 2026
    • 12:34
    Премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила о намерениях Токио предоставить странам АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии) финансовую поддержку в размере $10 млрд.

    Об этом передает Report со ссылкой на Kyodo.

    По ее словам, цель помощи - содействие обеспечению стабильных поставок нефти в азиатские страны на фоне перебоев в морской логистике из-за напряженности на Ближнем Востоке.

    Она заявила что, планируемая помощь эквивалентна поставкам до 1,2 млрд баррелей нефти, что является примерно годовым объемом импорта сырья странами АСЕАН.

    Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана Переговоры между США и Ираном Ормузский пролив Поставки нефти Санаэ Такаити Япония АСЕАН
    Takaiçi: Yaponiya ASEAN ölkələrinə 10 milyard dollar maliyyə yardımı ayırmağı planlaşdırır
    Japan PM Takaichi pledges $10B in financial aid to Asia to tackle oil shortage

