Такаити: Япония предоставит странам АСЕАН $10 млрд для обеспечения поставок нефти

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила о намерениях Токио предоставить странам АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии) финансовую поддержку в размере $10 млрд.

Об этом передает Report со ссылкой на Kyodo.

По ее словам, цель помощи - содействие обеспечению стабильных поставок нефти в азиатские страны на фоне перебоев в морской логистике из-за напряженности на Ближнем Востоке.

Она заявила что, планируемая помощь эквивалентна поставкам до 1,2 млрд баррелей нефти, что является примерно годовым объемом импорта сырья странами АСЕАН.