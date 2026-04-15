Такаити: Япония предоставит странам АСЕАН $10 млрд для обеспечения поставок нефти
Другие страны
- 15 апреля, 2026
- 12:34
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила о намерениях Токио предоставить странам АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии) финансовую поддержку в размере $10 млрд.
Об этом передает Report со ссылкой на Kyodo.
По ее словам, цель помощи - содействие обеспечению стабильных поставок нефти в азиатские страны на фоне перебоев в морской логистике из-за напряженности на Ближнем Востоке.
Она заявила что, планируемая помощь эквивалентна поставкам до 1,2 млрд баррелей нефти, что является примерно годовым объемом импорта сырья странами АСЕАН.
Последние новости
04:52
В США цены на бензин останутся высокими еще как минимум два месяцаЭнергетика
04:44
Нетаньяху: Цели Израиля и США в отношении Ирана совпадаютДругие страны
04:41
Бочоришвили: Грузия стремится развивать тесное сотрудничество со странами Центральной АзииВ регионе
04:34
Фото
В Баку презентован второй сезон многосерийного фильма "Я, Лала и Шерлок Холмс 2"Kультурная политика
04:32
Вопрос о санкциях против порта Кулеви снят с повестки дняЭнергетика
04:14
FT: Режим прекращения огня в Ливане может вступить в силу уже на этой неделеДругие страны
03:38
На одном из двух действующих НПЗ Австралии произошел пожарДругие страны
03:12
Стармер призвал соцсети усилить ответственность за безопасность детей в интернетеДругие страны
02:54