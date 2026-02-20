Такаити: Японии необходимо кардинально укрепить обороноспособность

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила о необходимости кардинально укрепить обороноспособность страны.

Как передает Report cо ссылкой на японские СМИ, об этом она заявила в своей программной речи в парламенте.

"Нашей стране необходимо продвигать кардинальное укрепление самообороны. Для этого в течение этого года мы внесем изменения в три документа по стратегии безопасности", - сказала премьер.

Япония приняла три документа по стратегической безопасности в декабре 2022 года. Такаити настаивает на том, что с учетом нынешней международной обстановки они должны быть скорректированы.