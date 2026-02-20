Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    Такаити: Японии необходимо кардинально укрепить обороноспособность

    Другие страны
    • 20 февраля, 2026
    • 10:19
    Такаити: Японии необходимо кардинально укрепить обороноспособность

    Премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила о необходимости кардинально укрепить обороноспособность страны.

    Как передает Report cо ссылкой на японские СМИ, об этом она заявила в своей программной речи в парламенте.

    "Нашей стране необходимо продвигать кардинальное укрепление самообороны. Для этого в течение этого года мы внесем изменения в три документа по стратегии безопасности", - сказала премьер.

    Япония приняла три документа по стратегической безопасности в декабре 2022 года. Такаити настаивает на том, что с учетом нынешней международной обстановки они должны быть скорректированы.

    Япония Санаэ Такаити укрепление обороноспособности
    Baş nazir: Yaponiya müdafiə qabiliyyətini köklü şəkildə möhkəmləndirməlidir
    Ты - Король

    Последние новости

    10:54

    Рамиз Рзаев: Судьи являются главными гарантами веры общества в справедливость

    Внутренняя политика
    10:52

    Инам Керимов: В этом году число судей в Азербайджане может превысить 700 человек

    Внутренняя политика
    10:45

    Эльшан Керимов: "Механизм портфельного обеспечения" устранит пробелы в кредитовании микропредпринимательства — ИНТЕРВЬЮ

    Финансы
    10:41

    Служба восстановления, строительства и управления в Лачынском районе выбирает аудитора

    Финансы
    10:40

    Спасатели прибыли в село Амаранка Амурской области РФ, где пропал вертолет

    В регионе
    10:37

    В Азербайджан возвращены депортированные из Германии 9 граждан

    Внешняя политика
    10:20
    Фото

    В Баку проходит II Форум судей Азербайджана

    Внутренняя политика
    10:19

    Такаити: Японии необходимо кардинально укрепить обороноспособность

    Другие страны
    10:10

    Золото умеренно подорожало на фоне праздников в Китае

    Финансы
    Лента новостей