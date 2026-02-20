Baş nazir: Yaponiya müdafiə qabiliyyətini köklü şəkildə möhkəmləndirməlidir
- 20 fevral, 2026
- 10:36
Yaponiya Baş naziri Sanae Takaiti ölkənin müdafiə qabiliyyətini köklü şəkildə möhkəmləndirməyin zəruriliyini bəyan edib.
"Report" Yaponiya KİV-lərinə istinadən xəbər verir ki, o bunu parlamentdə çıxışı zamanı bildirib.
"Ölkəmiz özünümüdafiənin köklü şəkildə möhkəmləndirilməsini irəlilətməlidir. Bunun üçün bu il ərzində biz təhlükəsizlik strategiyasına dair üç sənədə dəyişikliklər edəcəyik", - Baş nazir deyib.
Yaponiya strateji təhlükəsizliyə dair üç sənədi 2022-ci ilin dekabrında qəbul edib. Takaiti indiki beynəlxalq vəziyyəti nəzərə alaraq onların düzəldilməli olduğunu israr edir.
