    Baş nazir: Yaponiya müdafiə qabiliyyətini köklü şəkildə möhkəmləndirməlidir

    • 20 fevral, 2026
    • 10:36
    Yaponiya Baş naziri Sanae Takaiti ölkənin müdafiə qabiliyyətini köklü şəkildə möhkəmləndirməyin zəruriliyini bəyan edib.

    "Report" Yaponiya KİV-lərinə istinadən xəbər verir ki, o bunu parlamentdə çıxışı zamanı bildirib.

    "Ölkəmiz özünümüdafiənin köklü şəkildə möhkəmləndirilməsini irəlilətməlidir. Bunun üçün bu il ərzində biz təhlükəsizlik strategiyasına dair üç sənədə dəyişikliklər edəcəyik", - Baş nazir deyib.

    Yaponiya strateji təhlükəsizliyə dair üç sənədi 2022-ci ilin dekabrında qəbul edib. Takaiti indiki beynəlxalq vəziyyəti nəzərə alaraq onların düzəldilməli olduğunu israr edir.

