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Тайвань заявил о продолжении укрепления сотрудничества с США

Тайвань заявил о продолжении укрепления сотрудничества с США Тайвань намерен продолжить укреплять сотрудничество с США.
Другие страны
27 мая 2024 г. 08:44
Тайвань заявил о продолжении укрепления сотрудничества с США

Тайвань намерен продолжить укреплять сотрудничество с США.

Как передает Report со ссылкой на тайваньский телеканал "Миньши Синьвэньван", об этом в Тайбэе на встрече с прибывшей на Тайвань делегацией Палаты представителей Конгресса США во главе с председателем комитета по иностранным делам Майклом Макколом (республиканец, от штата Техас) заявил глава администрации острова Лай Циндэ.

"Мы продолжим углублять сотрудничество с США и другими странами со схожими взглядами для совместного поддержания регионального мира, стабильности, процветания и развития", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Tayvan ABŞ ilə əməkdaşlığı gücləndirməyə davam etdiyini bildirib

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