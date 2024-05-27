Тайвань заявил о продолжении укрепления сотрудничества с США

Тайвань намерен продолжить укреплять сотрудничество с США.

Тайвань намерен продолжить укреплять сотрудничество с США.

Как передает Report со ссылкой на тайваньский телеканал "Миньши Синьвэньван", об этом в Тайбэе на встрече с прибывшей на Тайвань делегацией Палаты представителей Конгресса США во главе с председателем комитета по иностранным делам Майклом Макколом (республиканец, от штата Техас) заявил глава администрации острова Лай Циндэ.

"Мы продолжим углублять сотрудничество с США и другими странами со схожими взглядами для совместного поддержания регионального мира, стабильности, процветания и развития", - сказал он.