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Тайвань провел испытания нового зенитно-ракетного комплекса

Тайвань провел испытания нового зенитно-ракетного комплекса Вооруженные силы Тайваня провели успешные испытания нового наземного зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "Луцзянь-2".
Другие страны
16 апреля 2024 г. 09:06
Тайвань провел испытания нового зенитно-ракетного комплекса

Вооруженные силы Тайваня провели успешные испытания нового наземного зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "Луцзянь-2".

Как передает Report, об этом сообщила газета "Цзыю шибао".

Мобильная пусковая установка на колесном шасси "Луцзянь-2" успешно поразила беспилотник-мишень ракетой TC-2 ("Тяньцзянь-2", англоязычное название - Sky Sword 2). Испытания проходили на военном полигоне Чжуншаньского института науки и технологий Цзюпэн. Первоначально их должны были провести на прошлой неделе, однако перенесли из-за плохих погодных условий. Как отмечает издание, вооруженные силы Тайваня планируют в будущем проводить такие стрельбы на ежегодной основе.

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Версия на английском языке Taiwan tests new anti-aircraft missile system

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