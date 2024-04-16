Тайвань провел испытания нового зенитно-ракетного комплекса

Вооруженные силы Тайваня провели успешные испытания нового наземного зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "Луцзянь-2".

Вооруженные силы Тайваня провели успешные испытания нового наземного зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "Луцзянь-2".

Как передает Report, об этом сообщила газета "Цзыю шибао".

Мобильная пусковая установка на колесном шасси "Луцзянь-2" успешно поразила беспилотник-мишень ракетой TC-2 ("Тяньцзянь-2", англоязычное название - Sky Sword 2). Испытания проходили на военном полигоне Чжуншаньского института науки и технологий Цзюпэн. Первоначально их должны были провести на прошлой неделе, однако перенесли из-за плохих погодных условий. Как отмечает издание, вооруженные силы Тайваня планируют в будущем проводить такие стрельбы на ежегодной основе.