Тайвань планирует закупить более 600 легких систем для борьбы с беспилотниками

Оборонное ведомство Тайваня намерено приобрести не менее 635 легких систем для противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) в течение ближайших трех лет.

Как передает Report со ссылкой на газету Taipei Times, стоимость проекта оценивается в 9,67 млрд тайваньских долларов (более $312 млн).

По данным издания, проект еще должен получить одобрение законодательного органа острова. Производители, желающие участвовать в программе, должны представить системы, способные перехватывать дроны, ставить им помехи и искажать навигационные сигналы.

В Минобороны отметили, что такие комплексы должны быть легкими и компактными, чтобы их можно было перевозить на автомобилях и малых катерах. Кроме того, установка системы должна занимать не более 15 минут и выполняться одним-двумя операторами.

Предполагается, что комплексы смогут одновременно обнаруживать более 10 целей в радиусе до 4 км и поражать беспилотники, работающие на частотах от 433 МГц до 5,8 ГГц, на расстоянии до 2 км.

Как пишет Taipei Times, компании, которые будут отобраны для проекта, должны поставить первую партию из 242 систем для испытаний в течение 180 дней с момента получения уведомления о заключении контракта, а вторую партию из 393 систем - в течение 180 дней после успешного завершения эксплуатационных тестов.