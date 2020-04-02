​Таиланд с 3 апреля вводит общенациональный комендантский час

Правительство Таиланда введет с 3 апреля общенациональный комендантский час с 22:00 до 04:00.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Reuters

Напомним, число заразившихся коронавирусом COVID-19 в Таиланде превысило 1,7 тысячи человек. С 26 марта в стране действует чрезвычайное положение сроком на 30 дней.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.