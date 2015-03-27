Таиланд отказался выдать 17 уйгуров Турции

Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ Суд Таиланда постановил оставить под стражей 17 уйгуров с турецкими паспортами.

Как сообщает Report, информацию об этом распространил BBC.

Они были арестованы в 2014 году на юге Таиланда. Несмотря на то, что паспорта им выдала Турция, однако в КНР утверждают, что они прибыли в Таиланд из Синьцзяна, а значит, их следует передать китайским правоохранителям.

В информации говорится что, Бангкок пытается улучшить отношения с Пекином, поэтому вариант экстрадиции уйгуров в Китай более вероятен, чем их передача Турции.