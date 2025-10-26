Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Таиланд и Камбоджа подписали мирную сделку

    Премьер-министры Таиланда и Камбоджи Анутхин Чанвиракун и Хун Манет в присутствии президента США Дональда Трампа на полях саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Куала-Лумпуре подписали "мирную сделку".

    Об этом сообщает Report со ссылкой на местные СМИ.

    Как сообщал ранее генеральный директор департамента информации и пресс-секретарь таиландского МИД Никондет Пхалангкун, стороны подписывают не мирное соглашение, а совместную декларацию, которая должна заложить основу для мирного урегулирования конфликта.

